Afscheid van Europa in mineur: Charleroi komt dip in tweede kwart niet te boven

Het aantal Belgische ploegen die in Europees verband actief zijn zal na de huidige fase herleid worden van drie naar één. Charleroi gaat eruit in de poulefase van de FIBA Europe Cup nadat het met elf punten verschil verloor bij het Duitse Bayreuth.

Terwijl in de Champions League Oostende al zeker is van de kwalificatie en Antwerp weldra zijn laatste match speelt, moest Charleroi aan de bak in de FIBA Europe Cup. Voor het laatst, want Bayreuth was te sterk en Charleroi stond al laatste in zijn groep.

BEANE TOPSCHUTTER BIJ CHARLEROI

Het was niet de wedstrijd van de defensieve intensiteit; de aanval kreeg vrij spel. Beane profiteerde hiervan om voor Charleroi 16 punten te maken. Na het eerste kwart kon het nog alle kanten uit (25-24), maar in het tweede kwart nam de thuisploeg afstand. Over 38-29 ging het naar 54-39.

Een vijftienpuntenkloof stond dus op het bord. Charleroi kon daar nog wat aan knabbelen, maar meer dan dat was het niet. Aan het eind van de wedstrijd had Bayreuth nog een marge van elf punten: 100-89. Charleroi neemt dus afscheid van Europa met een nederlaag.