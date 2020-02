Antwerp Giants gaan ook in laatste groepswedstrijd onderuit en eindigen als laatste

Met 73-88 ging Antwerp voor de tiende keer onderuit in deze campagne. De Giants speelden tegen het Israëlische Hapoël Jeruzalem en hielden met 45-45 gelijke stand tot de rust. Na de pauze diepten de Israëliërs de score met twee sterke quarters (15-26 en 13-17) uit.

Dave Dudzinski haalde wel zijn niveau en werd met 15 punten de beste schutter van de partij. Bij Hapoël Jeruzalem haalden wel 5 spelers een score van meer dan 10 punten. De Giants eindigden zo op de achtste en laatste plaats in hun poule.

No stunt vs @JerusalemBasket tonight... Next week Ladies Night (12/02) and Kids Day (16/02) 🏀 pic.twitter.com/6kSYiRpO1K