Dallas Mavericks botsen op piepjong Memphis, Clippers en Nuggets winnen topper

Woensdagnacht werd een nacht vol schitterende NBA-wedstrijden. De Denver Nuggets namen het op tegen Utah Jazz, de Clippers speelden tegen Miami en verder kwamen ook de Mavericks, de Celtics en de Raptors nog in actie.

Denver te sterk voor Utah dankzij Jokic en Murray

Denver en Utah zijn allebei bezig aan een prima seizoen. Denver staat derde in de Western Conference en Utah vijfde. Het verschil zat in de grote van de ziekenboeg. Bij Utah is de volledige spelerskern fit, Denver miste liefst 8 spelers voor de confrontatie.

Utah begon beter aan de partij en aan de rust had het een voorsprong van 8 punten beet. Het was voornamelijk de ervaren Mike Conley die op de belangrijke momenten goed afwerkte. Nadien nam Denver dankzij de erg sterke tandem Jokic-Murray over. In het derde quarter maakte het al vijf punten goed en in het vierde quarter (20-26) ging het op en over Utah. Murray (31 punten) en Jokic (triple-double) speelden geweldig.

Clippers rekenen na de pauze af met Miami

Vooraf beloofde de wedstrijd tussen de LA Clippers (tweede in de Western Conference) en Miami (vierde in de Eastern Conference) uiterst interessant te worden. Miami begon goed en gretig en ging zelfs rusten met een voorsprong van drie punten. Nadien kwam de motor van de Clippers wel op gang en Landry Shamet (23 punten) en Paul George (23 punten) haalden hun beste niveau. 128-111 waren uiteindelijk de duidelijke eindcijfers.

Zeges voor Boston en Toronto, Dallas onderuit

Vroeg op de avond maakten de Toronto Raptors en de Indiana Pacers er een uiterst boeiende partij van. De landskampioen Toronto had na het eerste quarter een voorgift van 10 punten, maar enkele minuten later stortte het helemaal in mekaar. Met 18-43 werd het tweede quarter compleet weggegeven.

Wat volgde was een inhaalrace tegen de tijd. Kyle Lowry, Serge Ibaka en Pascal Siakam namen hun team bij de hand en uiteindelijk werd er met 119-118 gewonnen. Goed voor een twaalfde (!) opeenvolgende zege voor de Raptors.

Boston maakte het zichzelf minder moeilijk tegen Orlando. Hoewel het tweede quarter wel verloren werd, kwam het nooit op achterstand. 116-100 was de eindstand met Jayson Tatum (33 punten) in een hoofdrol.

Tot slot ging Dallas zonder Luka Doncic en Seth Curry nog onderuit tegen een bijzonder jong en talentvol Memphis. Bij de Mavericks speelde Kristaps Porzingis (32 punten) nog maar eens uitstekend, maar dat bleek niet voldoende. Ja Morant (21 punten), Jaren Jackson (19 punten), Tyus Jones (19 punten, miste geen enkel shot) en Brandon Clarke (18 punten) vonden elkaar blindelings en loodsten de Grizzlies naar een 107-121 zege. Allemaal jonge, talentvolle spelers die de Grizzlies zo naar de achtste plaats in de Western Conference brengen.

Andere uitslagen

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks 120-127

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers 109-103

Detroit Pistons-Phoenix Suns 116-108

Brooklyn Nets-Golden State Warriors 129-88

