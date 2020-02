Olympisch kwalificatietoernooi begint uitstekend voor de Cats: Japan overklast Zweden

De komende dagen proberen de Belgian Cats om een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio veilig te stellen. Japan heeft de Cats in elk geval al een handje geholpen.

Aangezien de Olympische Spelen doorgaan in Japan speelt het gastland het kwalificatietoernooi enkel om zich voor te bereiden. De Belgian Cats moeten dan wel Canada of Zweden achter zich houden. Japan heeft hen in ieder geval een stevig handje geholpen want met 75-54 waren ze meer dan een maatje te sterk voor Zweden.

Meteen goed nieuws dus voor de Belgian Cats die op donderdag spelen tegen Canada. Op zaterdag spelen de Belgische dames tegen Japan en een dag later volgt de confrontatie met Zweden.