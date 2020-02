Oostende sluit Champions League groepsfase in stijl af met zege in Torun

Oostende was eerder al zeker van een plek in de achtste finales van de Champions League en de laatste wedstrijd tegen Torun had dan ook niet zoveel belang meer. Oostende speelde toch een prima wedstrijd en ging winnen in Polen.

Oostende had gedurende de hele wedstrijd een kleine voorsprong op Torun. De ploeg van Dario Gjergja ging dan ook met een 39-41 voorsprong de rust in. In het eerste kwart na de pauze had Oostende het even moeilijk, maar maakte dat al snel goed. Een minuut voor het einde kwam Torun na een flinke spurt terug tot 68-68, maar de kustploeg bleek toch het meest koelbloedig in het diepe slot: 70-75.

Mikyle McIntosh (14 punt, 10 rbds), Keye Van der Vuurst de Vries (13 ptn, 6 assists) en Amar Sylla (7 ptn, 11 rbds) speelden een prima wedstrijd. Met acht zeges en zes nederlagen eindigde Oostende op de derde plaats in zijn groep. In de achtste finales wordt het Franse Dijon, het Griekse AEK Athene of het Spaanse Tenerife de tegenstander.