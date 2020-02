Vierdaagse van de waarheid: Belgian Cats hopen poort naar Tokio open te beuken in Oostende

Het moet deze week gebeuren voor Emma Meesseman en haar teamgenotes. In het olympisch kwalificatietoernooi kunnen de Belgian Cats hun ticket voor de Spelen afdwingen. Het zou dan nog maar de tweede keer zijn dat een Belgische vrouwenploeg naar de Spelen gaat.

Bovendien is er het thuisvoordeel: het toernooi speelt zich immers af aan de Belgische kust, in Oostende. Met een negende plaats op de wereldragschikkig en de ereplaatsen op de vorige toernooien, mogen de Cats met recht en reden dromen van de Spelen.

STUNT BELGIË METEEN?

Ze moeten dan wel aan de bak, te beginnen donderdagavond tegen Canada. Het land dat vierde staat op de ranking en op papier sterker is dan België. Maar geen nood, want die rol van underdog ligt België wel, is uit het verleden gebleken. Een overwinning donderdagavond zou helemaal een boost geven voor de rest van het toernooi.

Drie ploegen uit de poule van vier mogen naar de Spelen. Loopt het dus mis tegen Canada, dan volgen er nog twee herkansingen. Een eerste zou er dan zaterdag om 18u05 komen tegen Japan. Dat is het gastland op de Spelen en is er dus zeker bij. Het kan dus ontspannenn komen basketten in België, terwijl de andere landen onder druk moeten presteren.

Zo kan het wel eens zijn dat Zweden - België van zondag om 15u beslissend is. Tevens kan dit de laatste wedstrijd zijn van Ann Wauters, maar aan zulk scenario wil niemand denken. Deelname aan de Spelen zou haar droomafscheid zijn. Aan haar teamgenotes om hier mee voor te zorgen en het Belgische thuispubliek zal ook zeker een rol spelen.