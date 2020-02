Bergen klopt Limburg na een thriller, Brussels kent geen genade met Luik

Het verschil tussen de twee wedstrijden vrijdagavond was gigantisch. Brussels hield een gezondheidswandeling in Luik, maar de wedstrijd tussen Bergen en Limburg United werd een echte thriller.

Bergen staat opnieuw aan de leiding na een nipte 73-72 overwinning tegen Limburg United. Limburg moest de hele wedstrijd achtervolgen, maar in het laatste quarter kwam het toch langszij. Bergen hield het hoofd koel en via Auston Barnes kwam het dan toch opnieuw op voorsprong. De bezoekers hadden nadien geen antwoord meer in huis.

Brussels won op zijn beurt met het grootste gemak van hekkensluiter Luik. Robeyns (24 punten), Loubry (22), Bradford (18) en Bell (17) waren allemaal goed bij schot. 63-113 was uiteindelijk de stevige eindstand.