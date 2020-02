Manu Lecomte verlaat Murcia en maakt (een kleine) promotie in de Spaanse competitie

Belgian Lion Manu Lecomte heeft een nieuwe werkgever beet. De spelverdeler wordt door zijn huidige werkgever Murcia tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Gran Canaria.

Na een korte periode bij de Agua Caliente Clippers trok Manu Lecomte vorig seizoen naar Murcia in de Spaanse hoogste klasse. De 24-jarige Belg speelde dit seizoen mee in 18 wedstrijden, waarin hij gemiddeld zo'n 17 minuten op het veld stond en goed was voor 6,1 punten, 1,2 rebounds en 1,2 assists per match.

Gran Canaria staat in de Liga Endesa op een 11de plaats. Een klein stukje hoger dus dan Murcia dat 15de staat. "Ik kijk enorm uit naar dit nieuwe hoofdstuk en kan niet wachten om eraan te beginnen", laat Lecomte weten via de sociale media.