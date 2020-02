Straffe Oubre en Booker loodsen Phoenix voorbij Houston, Utah overleeft 46 punten van Lillard

De Houston Rockets hebben vrij verrassend een stevige nederlaag geleden tegen de Phoenix Suns. Oubre en Booker waren niet te stuiten en maakten allebei ruim 30 punten. Utah Jazz slaagde er dan weer in om 46 punten van Damian Lillard te overleven.

46 punten van Lillard volstaan niet

Aan wat een waanzinnig seizoen is Damian Lillard opnieuw bezig. De point guard van de Portland Trail Blazers lijkt een abonnement genomen te hebben op het maken van minstens 40 punten per wedstrijd. Tegen Utah Jazz zorgde Dame opnieuw voor 46 punten, maar dat bleek niet voldoende. 117-114 was uiteindelijk de eindstand na een spannende en gelijkopgaande partij. Utah wist na de rust nog een achterstand van 14 punten op te halen. Een belangrijke zege voor Utah dat een reeks van 5 nederlagen op een rij eindelijk kan afsluiten.

Phoenix rekent af met Houston

Hoewel Houston het moest doen zonder sterkhouder Russell Westbrook werd vooraf toch verwacht dat de Rockets de klus wel konden klaren. James Harden speelde met 32 punten een goede partij, maar dat was lang niet voldoende. Kelly Oubre Jr. (39 punten) en Devin Booker (33 punten) haalden nog eens hun allerbeste spel boven en vonden elkaar blindelings. 127-91 was uiteindelijk de knappe eindstand in het voordeel van de Suns.

Toronto zet reeks voort, Boston wint en Miami verliest

Landskampioen Toronto wist enkele dagen geleden nog een knap record te breken. De Canadezen wonnen voor een 12de keer op een rij en deden er tegen Indiana gewoon nog een zege bij. Toronto won met 106-115 dankzij een sterke Ibaka (22 punten) en VanVleet (20 punten). De landskampioen staat nu tweede in de Eastern Conference en krijgt leider Milwaukee stilaan in het vizier.

Boston had het op zijn beurt lang niet makkelijk met Atlanta, maar met 112-107 stelde het wel de zege veilig. Man-in-vorm Jayson Tatum klokte af met 32 punten, John Collins maakte er 30 voor Atlanta. Tot slot ging ook Miami -ondanks 26 punten van Bam Adebayo- nog met 105-97 onderuit tegen de Sacramento Kings.

Overige resultaten

Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies 119-107

Washington Wizards-Dallas Mavericks 119-118

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons 108-101