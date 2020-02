🎥 Raptors ontsnappen en blijven net als Lakers en Bucks winnen, Clippers krijgen er van langs

De grote verrassing in de NBA is misschien wel hoe goed titelverdediger Toronto het doet en het blijft maar duren. Ook tegen Brooklyn wist het te winnen, al was het wel erg nipt. Ook waren er overwinningen voor onder andere de Lakers en de Bucks.

Le Vert was bij Brooklyn in grootse vorm met 37 punten. Daardoor moest Toronto ontzettend diep gaan. Het stond volledig gelijk toen Siakam op drie seconden van het einde dan toch de beslissende vrijworp omzette. Zo werd het 119-118 en boekte Toronto zijn 14de zege op rij. Milwaukee zit in totaal al aan 45 overwinningen. Het ging winnen bij Orlando met 95-111. De LA Lakers zijn ook weer een overwinning rijker. Op het terrein van Golden State werd het 120-125. De LA Clippers liepen wel een blauwtje. Zij gingen in Minnesota met 142-115 onderuit.