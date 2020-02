Belgian Cats schrijven historie en plaatsen zich voor de Olympische Spelen in Tokio

Na de zege tegen Japan van zaterdag stonden de Belgian Cats er bijzonder goed voor om het laatste olympische ticket te pakken. In een nerveuze wedstrijd tegen Zweden namen de Cats alsnog de bovenhand en plaatsten zich zo voor Tokio.

In tegenstelling tot de goede wedstrijd tegen Japan was het zondagnamiddag allemaal wat minder bij de Cats. Offensief liep het niet en ook defensief werden er foutjes gemaakt. Aan de rust had underdog Zweden zowaar een 23-21 voorsprong beet.

Na de pauze kwamen de Cats met een ander gelaat het parket op en Zweden hapte bij momenten naar adem. Emma Meesseman speelde geweldig en nam haar ploeggenotes dan ook heel knap op sleeptouw. Zweden had geen antwoord meer in huis waardoor de Cats er komende zomer bij zijn op de Olympische Spelen in Tokio.