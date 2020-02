In navolging van de Cats: Puerto Rico en Australië plaatsen zich voor de Spelen, nog 1 ticket te verdelen

Zondagnamiddag plaatsten de Belgian Cats zich na een zege tegen Zweden voor de Olympische Spelen in Tokio van komende zomer. Intussen zijn nog enkele landen helemaal zeker.

In de Servische hoofdstad Belgrado plaatsten China, Spanje, Zuid-Korea, de Verenigde Staten en Nigeria zich al een tijdje geleden voor de Spelen van komende zomer. Intussen kwamen daar in het Franse Bourges ook vicewereldkampioen Australië en Puerto Rico bij. Australië was met 86-72 te sterk voor Brazilië.

Tot slot moet er in Belgrado nog 1 ticket uitgedeeld worden. Dat zal naar Servië of Mozambique gaan.