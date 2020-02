Leuven Bears legt vicekampioen over de knie en komt zowaar langszij in de stand

Wat een verschil dat één seizoen kan maken. De vorige jaren was Leuven één van de kneusjes in onze competitie, maar dat is nu wel anders. Dat bewees het door na een spannende partij de maat te nemen van Antwerp. Charleroi ging dan weer winnen in Mechelen.

Nadat Leuven het sterkst opende, nam Antwerp het tweede kwart voor zijn rekening. Ook in de tweede helft hielden beide teams mekaar aan de waggel. De scores van Robertson (23 punten) leverden op voor Leuven aan het eind. De thuisploeg haalde het met 83-80. Leuven komt in de stand op gelijke hoogte van Antwerp, dat wel nog een match minder gespeeld heeft. Ook Charleroi telt 23 punten na een zege in Mechelen en een grote show van Beane (32 punten). Mechelen was de evenknie in de tweede helft, maar de kloof was al geslagen. Het werd 90-98.