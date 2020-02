Sterke Belgian Cats kloppen Japan en staan op één zege van de Olympische Spelen

In hun tweede wedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi in Oostende hebben de Belgian Cats hun ware gelaat laten zien. In grote delen van de match haalden de Cats hun topniveau en daar hadden de Japanse basketbalspeelsters niet van terug. Het werd 92-84.

Na de nederlaag tegen Canada was het ook wel van moeten. In het eerste kwart was het nog enigszins warm lopen, maar nadien bracht België impressionant basketbal. De Cats domineerden de rebound, konden rekenen op een sterke Meesseman en Mestdagh kwam op het juiste moment met driepunters.

JAPANSE COMEBACK TEVERGEEFS

Na 47-34 werd de voorsprong nog ietsje aangedikt richting de vijftien punten: het werd 59-44 en later 68-53. Vanuit het niets begon Japan echter aan een comeback in het slotkwart en stond het op een bepaald moment plots 85-84. België hield het hoofd koel en kon in de laatste minuten weer uitlopen om zo de overwinning veilig te stellen.

Zo hebben de Belgian Cats alles nog in eigen handen. Als ze in hun laatste groepsmatch ook van Zweden winnen, mogen ze naar de Olympische Spelen in Tokio.