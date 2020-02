Ann Wauters wil genieten van de Olympische Spelen en ze heeft nog een ander doel: "Als ze mij daarvoor zouden vragen, zou ik het zeer graag doen"

De Belgian Cats zijn erin geslaagd om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. In de beslissende wedstrijd tegen Zweden wonnen ze met 53-61 na een sterk derde kwart. Ann Wauters is uiteraard zeer tevreden.

Voor Ann Wauters wordt het haar eerste Olympische Spelen. "Ik wil het echt 100 procent beleven. Stel dat ze mij zouden vragen om de Olympische vlag te dragen zou ik het zeer graag doen", legt ze uit bij Het Nieuwsblad.

Op het olympisch kwalificatietoernooi in Oostende vielen enkele Cats in de prijzen. Zo werd Emma Meesseman uitgeroepen tot MVP. Julie Allemand stond dan weer, net zoals Meesseman, in het team van het tornooi.