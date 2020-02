Heel wat wedstrijden in de NBA komende nacht: zowel Bucks als Lakers komen in actie

Er komen komende nacht 18 ploegen in actie in NBA. Zowel de Bucks '(leiders in het oosten) als de Lakers (leiders in het westen) moeten aan de bak. Ze nemen het op tegen de Kings en de Suns.

De Milwaukee Bucks zijn voorlopig de beste ploeg in de competitie. Ze hebben 45 matchen gewonnen en nog maar 7 wedstrijden verloren. Vannacht wachten de Sacramento Kings (21-31). Fox en co mogen normaal geen probleem zijn voor de ploeg van Antetokounmpo. De Los Angeles Lakers nemen het vannacht op tegen de Phoenix Suns. De ploeg van Booker is aan een middelmatig seizoen bezig (21-32) en daar willen James en Davis van profiteren. De Lakers hebben al 39 wedstrijden gewonnen en 12 wedstrijden verloren. Nog in het westen staat een echte topper op het programma. De Utah Jazz nemen het op tegen de Dallas Mavericks. Beide ploegen zijn bovenin aan het meedraaien en bij de Mavericks speelt ene Luka Doncic. Toch beschikken de Jazz voorlopig over een iets beter record: ze staan vierde, terwijl Dallas zevende staat. Andere wedstrijden: Hornets - Pistons Nets - Pacers Hawks - Magic Timberwolves - Raptors Spurs - Nuggets Heat - Warriors