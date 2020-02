LA Clippers halen uit tegen Cavaliers en geweldige wedstrijd tussen Knicks en Hawks

Er waren vannacht enkele leuke wedstrijden in de NBA. De Clippers verloren gisteren verrassend van de Timberwolves, maar vannacht maakten ze het goed door met 133-92 te winnen van de Cavaliers. Tussen de Knicks en de Hawks was het dan weer enorm spannend.

De Clippers hadden de wedstrijd snel in handen tegen de Cavaliers en konden alsmaar verder uitlopen. Het werd uiteindelijk 133-92. Bij de Clippers scoorden George en Williams 22 en 25 punten. Bij de Cavaliers was nieuwkomer Andre Drummond goed voor 19 punten en 14 rebounds.

Tussen de Knicks en de Hawks was het dan weer enorm spannend. Er was twee keer een overtime en in de laatste konden de Hawks de wedstrijd naar zich toe trekken: 135-140. Trae Young was opnieuw de ster van de avond met 48 punten en 13 assists. Ook Collins deed het met 32 punten en 16 rebounds zeker niet slecht. Bij de Knicks scoorde Randle 35 punten en pakte hij 18 rebounds.

De Trail Blazers zijn op de weg terug en ook vannacht boekten ze een mooie zege tegen de Heat. Het werd 109-115. Damian Lillard is de laatste weken in grote doen en ook vannacht was hij goed voor 33 punten en 8 assists. Bij de Heat scoorde Dragic 27 punten.