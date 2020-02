NBA deel 2: Rockets verliezen van Jazz, Celtics boeken nipte zege tegen de Thunder

De Houston Rockets hebben vannacht verloren van de Utah Jazz. Het werd na een spannende wedstrijd 114-113. Bogdanovic was levensbelangrijk voor de Jazz met een driepunten in de slotseconden.

James Harden had weer een sterke prestatie in huis bij de Rockets. Hij was goed voor een triple-double (28 punten, 10 rebounds, 10 assists), maar het was niet voldoende om de zege binnen te halen. Bogdanovic scoorde een driepunten in de slotsconden, waardoor Utah met de zege aan de haal kon.

De Boston Celtics hadden het dan weer niet onder de markt tegen de Thunder. Het werd 113-112. Tatum en Walker scoorden 26 en 27 punten. Bij de Thunder scoorden vier spelers meer dan 20 punten.

De 76ers namen het op tegen de Bulls en ze haalden ook een vlotte zege: 111-118. Joel Embiid en Ben Simmons waren in grote doen. Simmons was met 19 punten, 10 rebounds en 10 assists zelfs goed voor een triple-double.

De laatste wedstrijd van de avond ging tussen de Grizzlies en de Wizards. De wedstrijd werd gewonnen door Memphis met 106-99. Ja Morant haalde een triple double voor de Grizzlies (27 punten, 10 rebounds en 10 assists). Bij Washington haalde Beal 26 punten, maar het was dus niet voldoende voor de zege.