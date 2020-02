🎥 Geen enkele uitschuiver bij de topteams: comeback van Denver veruit het meest spectaculair

De Milwaukee Bucks die Antetokounmpo niet eens nodig hebben om te winnen of de Lakers die Phoenix een pak rammel geven: genoeg topteams die voor een statement zorgden in hun meest recente match. Maar het kunstje van de Denver Nuggets was het spectaculairste.

Denver stond op een gegeven moment in het vierde kwart 23 punten in het krijt tegen San Antonio, dat bovendien kon rekenen op een sterke LaMarcus Aldridge (33 punten). Toch keerde Denver nog helemaal terug en had het aan het einde van de match zelfs overschot. Het won met 127-120. De nummers één in beide Conferences trokken ook aan het langste eind. Sterspeler Giannis Antetokounmpo ontbrak wegens de geboorte van zijn eerste kind, maar dan nog blikte Milwaukee Sacramento in met 123-111. LA Lakers stuurde Phoenix kansloos huiswaarts met 125-120. Dan was er nog Toronto dat zijn vijftiende zege op rij boekte tegen Minnesota (137-126) en Utah dat met 119-123 ging winnen in Dallas.