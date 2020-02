Vanloo na Belgische kwalificatie voor de Olympische Spelen: "Moeilijk om er niet bij te zijn afgelopen weekend"

De Belgian Cats plaatsten zich afgelopen weekend voor de Olympische Spelen. Ze deden dat zonder Julie Vanloo.

De 27-jarige spelverdeelster werd verrassend niet geselecteerd. Ze reageerde nu bij Sporza.





"Ik speel al sinds mijn vijftiende voor de Cats en samen hebben we veel meegemaakt. Nu aan de zijlijn staan, was niet makkelijk. Maar het was fantastisch om te zien dat de ploeg zich geplaatst heeft voor Tokio. Daar dromen we al jaren van en ik ben dan ook heel blij. De meisjes hebben het supergoed gedaan."



"Ik heb iedereen vooraf een berichtje gestuurd om ze succes te wensen en ik heb ook van iedereen een berichtje teruggekregen. Dat was heel lief en dat heeft me echt geraakt. Er is niks gebroken. Ik sta positief in het leven en ik probeer alles positief te bekijken. Ik stel mezelf ook in vraag en probeer het ook te plaatsen."

Wat Vanloo betreft is de deur dus zeker niet dicht voor de Spelen van volgende zomer.