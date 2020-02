LA Clippers gaan opnieuw ten onder, Williamson toont zijn klasse bij de Pelicans

De LA Clippers hebben deze nacht opnieuw verloren. De 76ers waren met 103-110 te sterk. Enkele nachten geleden verloren de Clippers al van de Timberwolves. Zion Williamson toonde dan weer zijn klasse bij de Pelicans.

De 76ers zijn aan een goed seizoen bezig en de Clippers hadden het zeker niet onder de markt tegen de ploeg van Ben Simmons. De point guard was de grote man bij Philadelphia met 26 punten, 12 rebounds en 10 assists.

De Trail Blazers waren de laatste weken in grote doen, maar vannacht werd verloren van de Pelicans. Zion Williamson toonde dat hij de ploeg op sleeptouw kan nemen en was goed voor 31 punten en 9 rebounds.

De Bulls gingen dan weer, ondanks een sterke prestatie van LaVine, ten onder tegen de Wizards. LaVine scoorde 41 punten, maar het was niet genoeg, want het werd 114-126. Beal was de man van de match voor de Wizards met 30 punten.

De laatste match van de avond was tussen de Spurs en de Thunder. De Thunder zijn, ondanks het verlies van Westbrook, aan een goed seizoen bezig, maar de Spurs waren deze nacht iets sterker. Het werd 114-106.