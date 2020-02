NBA: Houston Rockets roepen Boston Celtics een halt toe

De bezoekers hadden zeven duels op rij gewonnen in het Westen, maar moesten nu dus het onderspit delven.

James Harden en Russell Westbrook waren andermaal de uitblinkers in het Toyota Center. Harden scoorde 42 punten: het is al de negentiende keer dat hij dit seizoen de kaap van de veertig punten overschrijdt. Ook Westbrook zorgde voor 36 punten.

Headed to the All-Star break with a WIN! #OneMission pic.twitter.com/ewHGfhq5F2