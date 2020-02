Selectie van Belgian Lions bekend voor EK-kwalificatieduels: "Meesurfen op succes van de Belgian Cats"

Bondscoach Dario Gjergja heeft vijftien Belgian Lions geselecteerd voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Litouwen en Denemarken. Enkele opvallende namen zijn er niet bij.

Ismaël Bako, Jean Salumu en Sam Van Rossom zullen niet aantreden tegen Litouwen en Denemarken in de strijd om het EK 2021. Bako heeft clubverplichtingen, de twee andere mannen zijn geblesseerd.

Tsjechië is het vierde land in de poule van de Belgen, maar is als gastland al zeker van een ticket voor het EK. België, Litouwen en Denemarken strijden om twee tickets.