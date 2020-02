Topper in het westen op het programma tussen de Lakers en de Nuggets, ook Bucks staan voor een moeilijke opdracht

Komend weekend is het all-star weekend in de NBA en dus ligt de competitie dan even stil. Vannacht staan er 11 wedstrijden op het programma en er zitten enkele toppers tussen. Zo nemen de Lakers het op tegen de Nuggets.

Tegen ploegen die bovenin meedraaien hebben de Lakers het dit seizoen moeilijk. Toch staat de ploeg van James en Davis aan de leiding in het westen met 40 overwinningen en 12 nederlagen. De Nuggets, hun tegenstander vannacht, staan tweede met 38 overwinningen en 16 nederlagen.

Milwaukee is voorlopig de beste ploeg in de NBA (46-7) maar ook zij krijgen vannacht een zware tegenstander voorgeschoteld. De Bucks nemen het namelijk op tegen de Pacers. De ploeg van Sabonis en Oladipa draaien bovenin mee in het oosten met 31 overwinningen en 23 nederlagen.

Ook de Jazz staat voor een zware opdracht, want zij krijgen de Heat over de vloer. De ploegen hebben hetzelfde record (35 overwinningen, 18 nederlagen), maar de Heat spelen in het oosten en de Jazz in het westen. Het wordt ongetwijfeld een zeer mooi duel.

Wie ook nog eens aan de bak mag vanavond is Luka Doncic. De Mavericks (32-22) staan voor een iets makkelijkere opdracht, want zij nemen het thuis op tegen de Sacramento Kings (21-32).

Andere wedstrijden:

Hawks - Cavaliers

Pistons - Magic

Raptors - Nets

Wizards - Knicks

Trail Blazers - Grizzlies

Hornets - Timberwolves

Warriors - Suns