Ann Wauters denkt dat de deur nog altijd openstaat voor twee topspeelsters bij de Belgian Cats

De Belgian Cats dwongen afgelopen weekend een ticket voor Tokio 2020 af. Ze deden dat met een selectie zonder twee opmerkelijke speelsters.

Zowel Julie Van Loo als Hind Ben Abdelkader waren niet geselecteerd door bondscoach Philip Mestdagh voor het Olympisch kwalificatietornooi. Ann Wauters liet zich in De Tribune uit over de kwestie.

Keihard

"Een ploegsport is iets speciaals. Die selecties zijn keihard. In een individuele sport heb je nog zelf de controle, bij een teamsport niet. Het zal voor Julie Vanloo zeker zwaar geweest zijn", denkt Wauters.

"Het is een feit dat deze groep meer dan 12 speelsters telt. 15 à 16 speelsters komen echt in aanmerking voor de bredere kern. Daar hoort Julie ook bij. Ik denk dat de deur nog altijd openstaat voor haar. Dan is het de moeilijke taak van de coach om de juiste selectie te maken."

Doodzonde

Ook die andere topspeelster Hind Ben Abdelkader hoort erbij te zijn volgens Wauters: "Puur op haar kwaliteiten hoort Hind er absoluut bij. Ze speelt nu heel goed in Turkije, maar ze heeft zelf aangegeven dat ze niet meer opgeroepen wil worden. Dat is erg jammer, want de vijver waaruit we in België kunnen vissen, is al niet zo groot."