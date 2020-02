Antwerp scoort liefst dubbel aantal punten van tegenstander en rukt op naar tweede plek

Antwerp Giants heeft van een inhaalwedstrijd een soort demonstratiematch gemaakt. De tegenstander was immers Luik, dat al het hele seizoen eigenlijk onder het niveau van de competitie presteert. Het geraakte deze keer niet eens aan vijftig punten.

Voor aanvang van de wedstrijd was er een minuut stilte wegens het overlijden van John Loridon. Eens de tip-off gegeven was, domineerde Antwerp doorlopend. Na het eerste kwart was er al een verschil van vijftien punten, best geruststellend voor de Giants.

Het werd nadien ook nooit meer een echte wedstrijd. Het gaf Antwerp-coach Beghin de kans om volop te roteren. Donkor was de speler die het meest zijn stempel drukte met 19 punten. De eindstand was een blamage voor Luik: 92-46. Antwerp neemt zo wel de tweede plaats in de stand in.