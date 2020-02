Pieter Loridon neemt met emotionele woorden afscheid van overleden vader, tevens een topbasketballer

De basketbalwereld heeft met een verlies te maken. John Loridon, vader van Pieter, is van ons heengegaan. Loridon senior werd 82. Net als zijn zoon had hij een enorme liefde voor het basket. John Loridon werd verschillende keren nationaal kampioen.

Zijn grootste individuele onderscheiding kwam er in 1960, toen hij verkozen werd tot Speler van het Jaar. In '63 werd hij met Aken kampioen van Duitsland, waarna er de topperiode in eigen land volgde met Racing Mechelen. Loridon vierde bij de Mechelaars vier titels in vijf jaar tijd.

John Loridon speelde liefst 119 keer voor de Belgische nationale ploeg en nam ook vijf keer met België deel aan een Europees Kampioenschap. Het was zijn zoon Pieter die het overlijden van zijn vader kenbaar maakte. Dat deed hij met een emotionele boodschap op Instagram. John Loridon was al een tijdje ziek