Toronto ziet zegereeks eindigen en mist unieke kans in Eastern Conference

Geen zestien op zestien. De Toronto Raptors blijken dan toch niet onoverwinnelijk en beten in het zand tegen Brooklyn.

De Raptors gingen woensdagavond met 101-91 onderuit. Zo missen ze de kans om voor de zestiende keer op rij te winnen, maar vooral fnuiken ze hun kansen om dichter te sluipen bij leider Milwaukee in de Eastern Conference.

Die verloren namelijk ook met 118-111 van Indiana. De leider in de Western Conference, de LA Lakers, mochten wel juichen. De Californiërs haalden het na een verlenging met 116-120 in de topper tegen Denver, de eerste achtervolger in het klassement.