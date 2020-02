Axel Hervelle kent zijn straf na een elleboogstoot

Axel Hervelle wordt geschorst voor één wedstrijd door zijn elleboogstoot in de wedstrijd tegen Kangoeroes Mechelen. Hij moest het terrein al vroeg verlaten. Daardoor mist hij de wedstrijd tegen de Antwerp Giants.

Charleroi is aan een goed seizoen bezig. Dit weekend staat de topper tegen de Antwerp Giants op het programma, maar ze moeten het volgens Het Nieuwsblad zonder Axel Hervelle doen. Hij is één van de sterkhouders, maar hij wordt voor één wedstrijd geschorst.

Hij ging namelijk zwaar in de fout in de wedstrijd tussen Charleroi en Kangoeroes Mechelen. Hij gaf al vroeg in de wedstrijd een elleboogstoot en daarom werd hij uitgesloten. Hervelle is een ex-Belgian Lion en hij stopt na dit seizoen.