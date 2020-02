BC Oostende ziet een van zijn kampioenenmakers vertrekken

Braian Angola zal het seizoen niet uitdoen bij BC Oostende. De shooting-guard gaat zijn carrière verderzetten in Servië.

Na iets minder dan een jaar zegt Braian Angola BC Oostende vaarwel. De 25-jarige Colombiaan streek in april 2019 neer bij de kustploeg en gaat volgens Sporza aan de slag bij topclub Partizan, de leider in de Servische competitie en actief op het Europese toneel.

Angola had vorig seizoen een aandeel in de landstitel van Oostende. In de play-offs was hij goed voor gemiddeld 13 punten per match. Dit seizoen doet het nummer 11 van Oostende zelfs nog iets beter met een gemiddelde van 13,5 punten per match.