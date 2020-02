Topper tussen Clippers en Celtics wordt pas beslist na tweede verlenging

Vannacht stonden de laatste twee wedstrijden op het programma voor het All-Star weekend, maar het werden twee zeer spannende matchen. De Celtics hadden twee verlengingen nodig om de Clippers te kloppen en de Thunder waren net iets te sterk voor de Pelicans.

De topper tussen de Clippers en de Celtics werd pas beslist na twee verlengingen. De Celtics haalden het uiteindelijk met 133-141. Jayson Tatum was de grote man bij Boston met 39 punten en 9 rebounds. Ook Smart scoorde 31 punten. Bij de Clippers maakte Leonard 28 punten en Lou Williams was zelfs goed voor 35 punten. Paul George had een mindere dag en scoorde maar 4 punten.

In de andere wedstrijd was Zion Williamson goed voor 32 punten (een career-high), maar het was niet voldoende om de Thunder te kloppen. Het werd 123-118 voor de Thunder. Gallinari scoorde voor de Thunder 29 punten.