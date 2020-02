Wie en wat komt allemaal aan bod in het All-Star Weekend?

Dit weekend krijgen we in de NBA enkele mooie competities te zien, want het is All-Star Weekend. De All-Star Game is natuurlijk het hoogtepunt tussen Team Giannis en Team LeBron. Eerder hadden we het al over de Rising Stars Challenge, maar er zijn ook nog andere competities te zien.

Zo is er ook de Taco Bell Skills challenge. Hierbij moeten de spelers enkele oefeningen doen, zoals tussen palen dribbelen en de bal in een gat gooien. Op het einde moeten ze ook nog scoren via de ring. Er zijn drie reeksen en de winnaar gaat altijd door tot er één iemand overblijft. Spencer Dinwiddie, Shai Gilgeous-Alexander, Jayston Tatum, Pascal Siakam, Khris Middleton, Patrick Beverley, Domantas Sabonis en Bam Adebayo zullen hier aan deelnemen. Slam Dunk Contest De Slam Dunk Contest gaat uiteraard over de mooiste dunks. Er is een jury aanwezig en zij zullen beslissen welke dunk zij de mooiste vinden. Ook hier doen enkele sterke spelers aan mee. Dwight Howard, Aaron Gordon, Derrick Jones Jr. en Pat Connaughton zullen het tegen elkaar opnemen. Howard en Gordon zijn de favorieten. 3-point contest Ook de driepunters zullen dit weekend belangrijk zijn, want er is een 3-point contest. De opdracht is makkelijk want de spelers moeten gewoon zo veel mogelijk driepunters scoren. Ze gooien vanuit verschillende hoeken en ze mogen één hoek kiezen waarbij de punten dubbel zijn als de ballen binnengaan. Lillard was één van de favorieten voor de zege, maar hij moest geblesseerd afhaken, waardoor Devin Booker zijn plaats zal innemen. De andere deelnemers aan deze contest zijn: Trae Young, Duncan Robinson, Buddy Hield, Devonte' Graham, Davis Bertans en Zach LaVine. Ook Joe Harris is er bij en hij zal zijn titel verdedigen.