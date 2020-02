🎥 Kawhi Leonard krijgt Kobe Bryant MVP Award, Team LeBron wint nipt het All Star Game

Een speech van Magic Johnson leidde een moment van stilte in en Jennifer Hudson bracht een muzikale hommage aan Bryant. Vervolgens nam Team LeBron, geleid door LeBron James, het op tegen Team Giannis, geleid door Giannis Antetokounmpo. Alle spelers droegen ofwel rugnummer 24, het nummer van Kobe Bryant, of rugnummer 2, het nummer van zijn dochtertje.

Na drie kwarts stond het 124-133 voor Team Giannis. Er moesten dan nog 24 punten meer behaald worden dan het leidende team al had. Er werd dus tot 157 gespeeld. Anthony Davis schonk vanop de vrijworplijn Team LeBron alsnog de overwinning. Zo werd het 157-155.

De speler die doorheen de wedstrijd het meeste indruk maakte, was Kawhi Leonard. De speler van de Clippers was goed voor 30 punten en 7 rebounds en mocht dus de allereerste Kobe Bryant MVP Award in ontvangst nemen.

"Thank you. This one's for him." 💜💛



Kawhi Leonard thanks the late Kobe Bryant upon winning the first-ever Kia NBA All-Star Game Kobe Bryant MVP Award. pic.twitter.com/o8YS1jLRy9