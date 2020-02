Antwerp boekt overtuigende zege dankzij sterke tweede helft

De Antwerp Giants weigeren af te haken bovenaan en waren tegen Charleroi niet te betrappen op een misstap. Bij de rust was de score nog in evenwicht, maar nadien maakte Antwerp het verschil. Ook Brussels boekte een thuiszege: het legde Leuven over de knie.

Het was de jaarlijkse Kids Day bij Antwerp, maar Charleroi was niet van plan om het zomaar de overwinning cadeau te doen. De bezoekers wonnen het eerste kwart met drie punten verschil. Antwerp scoorde dan weer drie punten meer dan de tegenstander in het tweede kwart. Gevolg: 41-41 aan de rust. DERDE KWART BESLISSEND In de tweede helft slaagde Antwerp erin om afstand te nemen. Het beschikte over meer spelers die hun duit in het zakje deden. Een overtuigend derde kwart van de Giants (27-15) besliste de meeste. Daarna liep hun voorsprong nog lichtjes op. Zo werd het 86-72. Ook Brussels heeft opnieuw een overwinning beet. Het had op eigen terrein geen enkele moeite om Leuven opzij te zetten. Dat kreeg een 88-69 aan de broek. Eerder op deze speeldag wisten Limburg, Luik en Mechelen al hun wedstrijd te winnen.