Emma Meesseman doet er nog een jaar bij bij haar ploeg in de VS en wil voor tweede titel te gaan

Opluchting in de Amerikaanse hoofdstad. Emma Meesseman heeft immers verzekerd dat ze ook komend seizoen zal uitkomen voor de Washington Mystics. Met die ploeg haalde ze vorig seizoen de titel binnen.

Meesseman speelt al zes jaar voor de Mystics. Nu de grote successen een komen, is er uiteraard weinig reden om weg te gaan. Meesseman is er één van de grote smaakmakers en kroonde zich tot in de WNBA Finales tot MVP.

Washington heeft met Elena Felle Donne ook de MVP van het vorige reguliere seizoen in huis. Het is maar al te blij om ook Meesseman opnieuw te verwelkomen. De Belgische heeft al laten weten dat ze voor een tweede opeenvolgende titel wil gaan.

START OP 15 MEI

Binnen de een drietal maanden zullen we de eerste indrukken kunnen opdoen en zien of een nieuwe titel er in zit. Het WNBA-seizoen gaat immers van start op 15 mei.