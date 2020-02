Team LeBron James wint All-Star Game in groot eerbetoon aan Bryant: "Je kon zijn aanwezigheid voelen"

Voor de gelegenheid speelde de ploeg van James met het rugnummer 2, een eerbetoon aan de overleden dochter van Kobe Bryant. Het team van Giannus Antetokounmpo droeg dan weer het nummer 24, een hommage aan Kobe.

Heel de avond stond in het teken van Kobe Bryant. Zowel voor, tijdens als na de wedstrijd was Bryant niet weg te denken.

LeBron James verwoordde het na de wedstrijd als volgt: "Je kon van bij het begin zijn aanwezigheid voelen. Kobe was er zeker bij vanavond."

"You could definitely feel Bean's presence from the start. ... He was definitely here." - @KingJames pic.twitter.com/WZqm5h3DIk