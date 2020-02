Donderslag bij heldere hemel: Brussels ziet succescoach vertrekken

In het midden van het seizoen moeten ze bij Brussels nog schuiven in de omkadering van hun ploeg. Ze zien immers hun succescoach Serge Crèvecoeur met onmiddellijke ingang vertrekken. Zijn assistent Laurent Monier neemt over.

Crèvecoeur zette Brussels op de kaart in het Belgische basketbal en maakte er een ploeg van die zeker haar plek heeft tussen de subtop en de middenmoot. Zijn werk bleef ook in Frankrijk niet onopgemerkt. In 2018 plukte de topclub Pau-Orthez hem weg uit onze hoofdstad. Ook toen nam Monier al over.

Na een half jaar bij Pau werd Crèvecoeur ontslagen en keerde hij terug naar Brussels. Ook zijn tweede passage daar is nu ten einde. Crèvecoeur kiest opnieuw voor een Frans avontuur. Hij moet Gravelines, dat voorlaatste staat in de Pro A, aan een betere positie in het klassement helpen.