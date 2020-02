Wanneer begint de NBA terug en welke matchen staan op het programma?

Het All-Star Weekend is voorbij en het betekent dat de ploegen zich opnieuw klaarmaken voor de competitie. In de nacht van donderdag op vrijdag zal de competitie hervatten en de Bucks komen meteen in actie.

De Bucks hadden het beste record voor het All-Star Weekend en ze hopen er in de nacht van donderdag op vrijdag een overwinning bij te doen. Ze spelen dan tegen de Detroit Pistons. De Pistons zijn door de trade van Andre Drummond serieus onthoofd. De Houston Rockets spelen in dezelfde nacht tegen de Golden State Warriors. Deze wedstrijd zou vroeger altijd een topper geweest zijn, maar het is nu wel wat anders. Door blessures van Curry en Thompson staan de Warriors nu onderaan in het westen met 12 overwinningen en 43 nederlagen. Andere wedstrijden: Heat - Hawks Nets - 76ers Hornets - Bulls Grizzlies - Kings