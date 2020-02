Belgian Lions op zoek naar stunt tegen Litouwen in EK-kwalificatie

Vrijdagavond gaat de EK-kwalificatiecampagne van de Belgian Lions van start. De eerste opdracht is alvast een heel zware: Litouwen, nummer acht van de wereld. Bovendien komen de Lions door enkele afwezigen gehavend op het parket.

De Euroleague gaat gewoon door, waardoor Sam Van Rossom (Valencia) en Ismael Bako (Villeurbanne) niet beschikbaar zijn voor dit belangrijke duel. Daarnaast zijn Salumu, Lecomte en Vanwijn geblesseerd. Al mist ook grootmacht Litouwen enkele spelers.

Bondscoach Dario Gjergja geeft zich alvast niet gewonnen en toont zich uiterst strijdvaardig. "Wji gaan tegen de nummer acht van de wereld vol voor de stunt", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

"We gaan voor een vijfde EK op rij", adus de bondscoach. "Meer nog: onze uitdaging voor de toekomst moet zijn om altijd aanwezig te zijn op een Eurobasket. Ook de kwalificatie voor het WK moet met een gunstige loting mogelijk zijn."

En, in navolging van de Cats, de Olympische Spelen? "De concurrentie bij de mannen is nog heviger dan bij de vrouwen. Er mogen slechts zes Europese teams naar de Spelen. Dat is niet realistisch", besluit Gjergja.