Kyrie Irving onder het mes voor ingreep aan geplaagde schouder

Het seizoen van Kyrie Irving zit er misschien al op. Amerikaanse media melden immers dat de sterspeler van de Brooklyn Nets onder het mes zal moeten voor zijn geplaagde schouder, die hem al een tijdlang van de courts hield.

Begin november liep Irving een schouderblessure op, die trager geneest dan verwacht. Begin december maakte hij -door enkele cortisone-injecties- even zijn terugkeer bij de Nets. Nu begint zijn schouder hem steeds meer parten te spelen.

The Athletic meldt dat Irving bij verschillende dokters is langsgeweest om zijn schouderblessure te verhelpen. Mogelijk moet hij onder het mes gaan. Is dat het geval, dan zit het seizoen van Irving er meteen op. Het zou alvast een serieuze streep door de rekening van de Brooklyn nets betekenen, die momenteel op de zevende plaats staan in de Eastern Conference.