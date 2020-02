Belgian Lions boeken knappe overwinning tegen Litouwen

De Belgian Lions hebben gisterenavond een zeer knappe overwinning geboekt. In de EK-kwalificatiecampagne waren ze sterker dan Litouwen. Het werd 86-65. Litouwen wordt gezien als een topland in het basketbal.

De Belgian Lions begonnen zeer sterk aan de wedstrijd en na het eerste kwart hadden ze al een mooie bonus: 23-9. Ook in het tweede kwart bleven ze de betere ploeg en ze mochten gaan rusten met een 40-21 voorsprong.

Litouwen moest het zonder NBA-spelers Sabonis en Valanciunas doen en het was er aan te zien. In het derde kwart gingen de Belgian Lions namelijk op het gaspedaal staan en het werd 28-10. In het laatste kwart speelden ze met de handrem op, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar. Het werd uiteindelijk 86-65. Retin Obasohan was goed voor 21 punten.