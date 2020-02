LA Lakers kennen geen problemen met Grizzlies, Pelicans boeken mooie overwinning tegen Trail Blazers

De LA Lakers moesten vannacht voor de eerste keer aan de bak sinds het All-Star Weekend. Ze speelden tegen de Grizzlies en de ploeg van Ja Morant had het lastig. De Lakers wonnen met 105-117.

Uiteraard waren Anthony Davis en LeBron James van de partij bij de LA Lakers en ze speelden ook een goede wedstrijd. Davis was goed voor 28 punten, 13 rebounds en 7(!) blocks. LeBron James scoorde dan weer 32 punten. Ja Morant scoorde 17 punten voor de Grizzlies.

De jonge New Orleans Pelicans boekten dan weer een mooie overwinning tegen de Portland Trail Blazers. Het werd 128-115. Zion Williamson was goed voor 25 punten en Jrue Holiday maakte 20 punten en gaf 9 assists. Bij de Trail Blazers was Lillard er niet bij door een blessure.

Andere wedstrijden:

Cavaliers-Wizards: 113-108

Pacers-Knicks: 106-98

Spurs-Jazz: 113-104