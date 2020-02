Luka Doncic weer aan het kanon bij de Mavericks, Boston Celtics boeken overwinning tegen Timberwolves

Luka Doncic was deze nacht nog maar eens de grote man bij de Dallas Mavericks. De Sloveen scoorde 33 punten in een 122-106 overwinning tegen de Orlando Magic. De Mavericks hebben nu 34 matchen gewonnen en 22 wedstrijden verloren.

Het was de eerste wedstrijd voor Dallas Mavericks sinds het All-Star Weekend, maar Luka Doncic had duidelijk geen opwarming nodig. De Sloveen scoorde 33 punten, gaf 8 assists en pakte 10 rebounds in een 122-106 overwinning tegen de Orlando Magic.

De Boston Celtics kenden dan weer geen problemen met de Minnesota Timberwolves. Opvallend: vier spelers van de Celtics (Tatum, Hayward, Theis en Brown) scoorden 25 punten of meer. Beasley maakte dan weer 27 punten voor de Timberwolves.

Andere wedstrijden:

Nuggets-OKC: 101-113

Suns-Raptors: 101-118