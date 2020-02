Aalstar bouwt feestje in carnavalsmatch tegen ploeg met slechts zes spelers

En in 't Forum, is 't carnaval. Het carnaval in Aalst is officieel op gang gebracht met het bezoek van Luik aan de Ajuinenstad. Voor de rode lantaarn in de Euromillions League werd het een zoveelste tegenslag. Aalst won met twintig punten verschil.

Er komt maar geen licht aan het einde van de tunnel tijdens dit dramatische seizoen voor Luik. Het kampte met enkele geblesseerde spelers en een aantal anderen waren geschorst omdat ze weigerden met de B-ploeg in actie te komen. Gevolg: de staartploeg zakte met slechts zes spelers naar Aalst af. Zo is het natuurlijk uitermate moeilijk om competitief te zijn en dat bleek ook. Bij Aalst wilden ze maar al te graag profiteren, zeker Riley Lachance, die met 22 punten topschutter werd. Bij de rust was Aalstar reeds zegezeker. Nadien moest het de wedstrijd enkel nog op routine uitspelen. Het werd 84-64.