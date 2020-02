Belgian Lions overleven spectaculaire inzinking in vierde quarter en winnen nu ook van Denemarken

De Belgian Lions hebben na hun eerste ook hun tweede wedstrijd in de EK-kwalificatiecampagne gewonnen. Maandag ging Denemarken voor de bijl.

De Belgen waren aan de kwalificatiecampagne begonnen met een verrassende 86-65 tegen Litouwen en tegen Denemarken leek het verschil lange tijd nog groter te worden.

Na het eerste quarter hadden de Belgen al een kloof van negen punten beet: 18-27. Een verschil dat verder werd uitgediept naar 39-55 halverwege en 52-78 na het derde quarter. Wedstrijd gespeeld zou je denken.

Maar een Belgische inzinking maakte de wedstrijd opnieuw spannend. In een mum van tijd keerden de Denen terug tot 66-78, maar in de slotfase diepten de Belgen de voorsprong toch nog uit. 72-88 was de eindstand.