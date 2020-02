Opvallende transfer in de NBA: broer van LA Clippers-speler trekt naar de... LA Lakers

De La Lakers hebben een opvallende transfer gedaan. Markieff Morris speelde bij de Detroit Pistons, maar nu heeft hij dus een contract getekend bij de club van LeBron James. Zijn broer, Marcus Morris, speelt bij de grote rivaal van de LA Lakers, namelijk de LA Clippers.

Markieff Morris was aan goed seizoen bezig bij de Pistons en hij gooide bijna 40% van zijn driepunters binnen. Bij de LA Lakers konden ze nog wel een forward gebruiken en ze zien in Markieff Morris een belangrijke schakel voor de play-offs.

één belangrijk detail: door het aanwerven van Morris, moesten ze wel een andere speler laten gaan. DeMarcus Cousins, ooit een sterspeler bij de Kings en een verleden bij de Warriors, speelde dit seizoen nog geen minuut door een blessure en hij zal de Lakers dan ook verlaten.

Het gaat de laatste jaren niet goed met Cousins. Bij de Kings werd hij gezien als een enorm talent en ook bij de Pelicans deed hij het niet slecht. Daarna trok hij naar de Warriors en daar kreeg hij veel last van blessures. De Lakers gaven hem dit seizoen een kans, maar ook nu blijft hij niet gespaard van een blessure. De center is nu dus opnieuw een vrije speler. Hij was al 4 keer een All-Star