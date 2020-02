Record voor Bucks: Milwaukee is als snelste team ooit zeker van play-offs

Na 56 wedstrijden is Milwaukee nu al zeker van deelname aan de play-offs later dit seizoen. Door hun 48 overwinningen kunnen ze tegen het einde van de reguliere competitie niet meer uit de top-8 vallen. Nooit eerder slaagde een ploeg erin om zich al zo vroeg te kwalificeren. Golden State plaatste zich tijdens hun gouden jaren na 58 partijen.

De Bucks moesten zelfs niet in actie komen zondagavond. De mathematische zekerheid kwam er omdat Washington ging verliezen op bezoek bij Chicago. Nog zeven deelnemers te gaan in de Eastern Conference.

Nog acht in de Western Conference, waar de Los Angeles Lakers het haalden van de Celtics. Het werd 114-112 in een echte thriller.

