Bucks winnen na overtime van Wizards, Embiid haalt uit met 76ers tegen Hawks

De Milwaukee Bucks zijn al zeker van de play-offs, maar vannacht hadden ze het niet onder de markt tegen de Wizards. Het werd 137-134 na overtime. De 76ers wonnen dan weer met 112-129 van de Hawks dankzij een geweldige wedstrijd van Embiid.

De Milwaukee Bucks hadden overtime nodig om te winnen van de Wizards. Het werd 137-134. Middleton was goed voor 40 punten bij de Bucks. Beal haalde zelfs een career-high bij de Wizards (55 punten), maar het was dus niet voldoende.

De 76ers namen het deze nacht op tegen de Hawks. Trae Young was nog maar eens de grote man bij de Hawks met 28 punten en 10 assists, maar Joel Embiid van de 76ers was net iets sterker. Embiid scoorde 49 punten en pakte 14 rebounds in een 112-129 overwinning voor de 76ers.

Andere wedstrijden:

Magic-Nets: 115-113

Suns-Jazz: 131-111