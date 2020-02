Emotionele herdenking Kobe Bryant: "Je was mijn alles"

Kobe Bryant is enkele weken geleden overleden bij een helikopercrash. De basketlegende was een voorbeeld voor veel sporters en gisteren vond dan ook een emotionele herdenking plaats.

Zo hadden zowel Vanessa Bryant als Michael Jordan een emotionele speech gemaakt. "Baby, let jij daar op onze dochter? Ik waak hier over onze kinderen. We zijn nog steeds een goed team. Je was mijn alles", aldus Vanessa Bryant.

Ook Michael Jordan is er het hart van in. De basketlegende kon het niet droog houden tijdens zijn speech. "Ik ben dankbaar dat ik hem heb mogen kennen. Hij was als een kleine broer voor mij", vertelde de ex-speler van de Chicago Bulls.

Klacht tegen helikopterbedrijf

Vanessa Bryant heeft net voor de herdenking laten weten dat ze een klacht zal indienen tegen het helikopterbedrijf. Volgens haar is het bedrijf schuldig aan de dood van haar man en haar dochter. Het is nog steeds onduidelijk hoe de helikopter in de problemen kwam tijdens het ongeluk.