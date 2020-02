Opvallende wedstrijd op het programma tussen de Pelicans en de LA Lakers: Lonzo Ball, Brandon Ingram en Josh Hart azen op revanche

Vannacht staat een speciale wedstrijd op het programma voor Lonzo Ball, Brandon Ingram en Josh Hart. Ze nemen het met de Pelicans namelijk op tegen de LA Lakers. De Lakers lieten hen vorig jaar naar de Pelicans vertrekken, zodat ze Davis konden halen.

Bij de New Orleans Pelicans geloven ze ook in een stunt, want in de laatste tien wedstrijden konden ze zeven keer winnen. Ze waren nochtans slecht begonnen aan het seizoen, maar sinds de terugkeer van Zion Williamson, gaat het veel beter. Ze maken zelfs nog kans op een plaats in de play-offs.

Bij de LA Lakers loopt het dit seizoen vlot. Ze staan aan de leiding in het westen en Anthony Davis en LeBron James vormen een sterk duo. Anthony Davis heeft vandaag ook iets te bewijzen tegenover zijn ex-ploeg net zoals Lonzo Ball, Brandon Ingram en Josh Hart. Het belooft dus een spannende wedstrijd te worden.